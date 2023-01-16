تصدر فيديو من داخل الحرم المكي اليوم الإثنين، مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما تم رصد فيه معتمر يحمل والدته داخل الحرم.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يحاول حمل والدته للطواف بها أمام الكعبة وهو ما نجح فيه.

وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من النشطاء، فيما انتقده البعض الآخر مبينين أن مافعله الرجل من أجل التصوير فقط، لافتين إلى أن المملكة موفرة كراسي بالكهرباء ومجانا لخدمة هؤلاء الأشخاص.