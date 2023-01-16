لقت سيدة عاشقة للتسلق مصرعها في حادث مأساوي أودى بحياتها، إذ أعلنت خدمات الإنقاذ إن امرأة بريطانية تبلغ 45 عامًا، لقيت حتفها بعد أن حوصرت في انهيار جليدي بينما كانت تتنزه مع شخصين آخرين في جبال الألب الفرنسية.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن الحادث وقع يوم السبت على نهر “أرجينتيري” الجليدي ، أحد أكبر الأنهار الجليدية في مونت بلانك.

فيما أكدت الوحدة المتخصصة في البحث والإنقاذ في الجبال العالية التابعة للشرطة الفرنسية في شامونيكس إن مرشدًا نبهها في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

وحققت الشرطة في وفاة المرأة، وقال مكتب المدعي العام المحلي أن المرأة وشريكها كانا يتزلجان في الشمال مع مرشد جبل مرتفع وكانا يصعدان في كول دو تور نوار عندما حدث الانهيار الجليدي.

ومن جانبه، فتح المدعي العام تحقيقًا في جريمة القتل لتحديد ملابسات وفاة المرأة وأمر بتشريح الجثة.

والجدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، أغلقت السلطات اثنين من الملاجئ الجبلية الشهيرة التي يستخدمها متسلقو مونت بلانك بسبب تساقط الصخور القاتلة المرتبطة بالجفاف، ويعتقد أيضًا أن ذوبان الجليد يساعد في حدوث الانهيارات الجليدية.