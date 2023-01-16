وثّق مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، يحتفلان عقب انتهاء حفلها في الكويت.

وأظهر المقطع حسام حبيب وهو يستقبل شيرين عبد الوهاب عقب انتهاء الحفل ويحتضنها ويُقبلها ويحملها.

كما بيّن الفيديو شيرين وهي سعيدة بنجاح الحفل الأول، عقب الأزمة الصحية التي عاشتها مؤخرا، ودخلت بسببها مستشفى لعلاج الإدمان.

وانهالت التعليقات من الجمهور على مقطع الفيديو،

حيث عبّر البعض عن الصدمة بينما تمنى لهم عدد كبير من المتابعين السعادة.

والجدير بالذكر أن هذا الحفل هو الأول لشيرين بعد الأزمات مع زوجها حسام حبيب، والتي انتهت بعودتهما إلى حياتهما الزوجية، بعد العديد من الخلافات التي جرى تناولها إعلاميًا بكثافة