لقى رئيس نقابة المحامين السابق في باكستان، عبداللطيف أفريدي، اليوم الاثنين، مصرعه داخل محكمة بيشاور العليا برصاص أحد المحامين.

وقالت إذاعة باكستان :”أن المحامي أطلق النار على أفريدي في غرفة نقابة المحامين في المحكمة العليا في بيشاور، واعتقلت الشرطة القاتل على الفور، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها.”

ومن جانبه أدان رئيس الوزراء شهباز شريف، مقتل أفريدي، مشددا على أنه “يتعين على حكومة مقاطعة خيبر بختونخوا أن تعاقب من يقف وراء الحادث الإرهابي وتنزل بحقه أقسى عقوبة.

كما أنه أشاد بعمل أفريدي، قائلا إن “عبد اللطيف أفريدي خاض طوال حياته صراعًا من أجل سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، لافتًا أن هذا الكفاح سيستمر.