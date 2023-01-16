أقدم مأمور ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة، على مباشرة الوقوف على محضر ضبط مخالفة “مبيد منتهي الصلاحية وضع عليه ملصق بتاريخ جديد”، بلاغ إثر ظهور مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان “غش في المبيدات الزراعية.. احذروا قبل شراء أي منتج”.

وصرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها مع الجهات ذات العلاقة.

وقال “الغامدي” أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات ينفذون جولات تفتيشية بشكل دوري؛ للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدًا المزارعين إبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق؛ لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر، بحسب “سبق”.