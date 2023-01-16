تعرضت حافلة تقل مشجعين متوجهه إلى البصرة، لحضور مباراة العراق وقطر، لحادث سير قرب محافظة ذي قار.

وأودى الحادث بحياة 15 شخصاً وإصابة 11، وذلك إثر اصطدام الحافلة التي كانت تقلهم بعجلة حمل كبيرة.

وتقدم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم رئيس اللجنة التنظيميّة لخليجي 25 عدنان درجال، نيابةً عن أسرة الاتحاد، بأحر التعازي وأصدق المواساة لعوائل الضحايا الذين ذهبوا ضحيةَ حادث مروري أثناء سفرهم من الناصريّة إلى البصرة لمشاهدةِ مباراة العراق وقطر التي تقام اليوم ضمن الدور نصف النهائي لخليجي 25، قائلاً:” تغمدهم الله برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته”.

يُذكر أن سبب الحادث هو الضباب الكثيف الذي تشهده الطرق الخارجية لمدينة الناصرية .