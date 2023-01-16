أوضح عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا سبب الفارق الزمني في وقت دخول الصلاة بين بعض المدن ومكة المكرمة حيث يطول ويقصر ويختلف بين فصل وآخر.

وقال المسند أن السبب في ذلك يرجع لاختلاف طول الليل والنهار بين الشتاء والصيف من جهة، وبين الشمال والجنوب من جهة أخرى.

وأوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن معدل درجة الحرارة في فصل ‎الشتاء “ديسمبر،يناير وفبراير” في ‎طريف يكون أبرد من لشبونة، لوس انجلو، وسان فرانسسكو.

وأشار إلى أن الليل يكون في طريف أبرد من ليل روما و أثينا وذلك في الشتاء، وأبرد من ليل لندن في يناير فقط.