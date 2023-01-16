أكد سيباستيان كيل، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، أن إدارة ناديه لم تتلق أي عروض حتى الآن من أجل شراء عقد لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام هذا الموسم.

وقال كيل: “لا نشعر بالضغط في الوقت الراهن، لأن جود يركز تمامًا على كرة القدم، وبالمناسبة لم يصلنا أي عرض من أجله”.

وأضاف: “سأكون غبيا إذا سلمت برحيل بيلينغهام، وسنتحدث إلى والديه في الوقت المناسب”.

وارتبط اسم بيلينغهام في الفترة الماضية بإمكانية الانضمام إلى ليفربول أو ريال مدريد واللاعب يفضل الانتقال إلى الملكي في نهاية الموسم الحالي.