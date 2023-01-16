أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بإن رودي جارسيا مدرب النصر قد طلب من الإدارة التعاقد مع حارس مرمى جديد وذلك بعد إصابة الكولومبي أوسبينا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان هو الخيار الأول لدى إدارة النصر والمدرب رودي جارسيا.

وأضافت أن المفاوضات مفتوحة بين الطرفين ومن الممكن إغلاقها خلال الأسبوع الجاري بمناسبة وجود كيلور نافاس في المملكة مع باريس سان جيرمان لمواجهة فريق نجوم الهلال والنصر على كأس موسم الرياض.

فيما يخطط كيلور نافاس للسفر إلى مدريد لأخذ الاستشارة حول إمكانية إجراء عملية جراحية في موضع إصابته التي تعرض لها.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كيلور نافاس ليس الخيار الوحيد على طاولة إدارة النصر ولكن الأولوية له حالياً، حيث يتواجد أيضاً اسم آخر مطروح وهو المغربي منير المحمدي حارس الوحدة .

وأوضحت “ماركا” أنه هناك أحاديث بأن راتب الكوستاريكي نافاس مع نادي النصر سيكون 4 مليون يورو حتّى نهاية الموسم.