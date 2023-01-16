أوضحت دعاء الحذيفي الأخصائية النفسية، أن بعض الأشخاص الذين رواتبهم أقل من 5 آلاف ريال يتعرضون للاكتئاب.

وأشارت الحذيفي إلى أن ارتفاع نسبة القلق والاكتئاب يرتبط بالمادة والراحة المادية في بعض الأحيان.

وأضافت: “اللي رواتبهم أقل من 5 الاف ما عندهم مجال للترفيه لكن لما الشخص يشعر أنه ماديا قادر أن يعيش ستكون لديه سبل للقضاء على الاكتئاب”.

وبخصوص كون كبار السن أكثر عرضة للاكتئاب، أوضحت أن السبب في ذلك كونهم يشعرون بالوحدة لذلك كبار السن يحتاجون أولادهم حولهم.

ولفتت إلى أن المرأة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب لأن المرأة عاطفية وتنظر لكل الأمور بعاطفة ومشاعرها حساسة أكثر من الرجل.