قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم تناول المرأة حبوب منع الحمل رغم ممانعة زوجها.

وقال إن من حق الزوج أن تنجب زوجته الأطفال، وتعمد المرأة تناول حبوب منع الحمل رغم أن زوجها منعها من ذلك يعد أثم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية.

وأضاف أن الزوجة إذا تناولت هذه الحبوب بعد أن اقسمت لزوجها على عدم تناولها يستوجب أن تكفر عن ذلك بإطعام 10 مساكين أو كسوتها أو تحرير رقبة فأن لم تجد فصيام 3 أيام، مشددا على ضرورة أن تتفاهم الزوجة مع زوجها فيما يتعلق بالإنجاب وتناول الحبوب.