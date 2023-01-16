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الاثنين16 يناير

شبيه الأمير “هاري” خائف من استهدافه بعد مذكرات “سبير”

منذ 19 دقيقة
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يخشى شبيه الأمير البريطاني هاري من هجوم بعد المفاجآت الصادمة التي فجرها الأمير في مذكراته “سبير”.

وكان الأمير هاري كشف في مذكراته إنه قتل 25 من طالبان في أفغانستان أثناء خدمته العسكرية على طائرة هليكوبتر، واصفاً إياهم بأنهم “قطع شطرنج أقصيت من فوق الرقعة”.

وقال ريس ويتوك (39 عاماً) لصحيفة “ديلي ميلي” البريطانية، إنه بدأ يشعر بعدم الارتياح عندما سمع أن هاري كان يتحدث عن الفترة التي قضاها في الجيش، مؤكداً خوفه من استهدافه من قبل حركة طالبان.

كما أضاف أنه بات الآن يتنكر في الأماكن العامة خشية الاعتقاد أنه الأمير هاري، مردفاً: “يخطئ الناس بيني وبين هاري كل يوم، لذا فإن الأمر يدعو للقلق عندما تكون شبيهاً بشخص يواجه زيادة مفاجئة في التهديدات الأمنية”.

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