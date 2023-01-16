باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إزالة (290) تعدٍ من التعديات التي تم رصدها على عدادات الكهرباء الخاصة بالمساجد والجوامع في منطقة مكة المكرمة.

وقامت اللجان المختصة بإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها بفرع الوزارة بإزالة التعديات وإعداد المحاضر الرسمية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإحالة المعتدين للجهات المختصة لمحاسبتهم وفق النظام.

وأوضحت الوزارة أن التعديات التي تم إزالتها تمثلت في استغلال تيار الكهرباء الخاص بالمساجد لـ ” مزارع واستراحات ومحطات وقود ومنازل خاصة ومحلات تجارية في عدد من محافظات مكة المكرمة وذلك بعد الوقوف على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قبل مراقبين ومراقبات فرع الوزارة بالمنطقة حيث تم ضبطها وتوثيقها وإعداد المحاضر الرسمية لاستكمال رفعها للجهات المختصة للمطالبات المالية وبأثر رجعي.