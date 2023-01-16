أعلنت السفارة البريطانية بالمملكة عن توفر وظائف إدارية شاغرة وذلك وفقا للشروط التالية.

المسمى الوظيفي وشروط التقديم:

1- نائب رئيس خدمات الشركات والعقارات والنقل

ويشترط ما لا يقل عن 6-10 سنوات من الخبرة في الإدارة الوسطى ، ويفضل أن يكون ذلك مع المشاركة المباشرة في العقارات ، والخدمات اللوجستية ، والإدارة التشغيلية / إدارة البرامج.

كما يشترط ما لا يقل عن 6-10 سنوات من الخبرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، و6-10 سنوات من الخبرة في إدارة الميزانية، وخبرة في إدارة الموردين والاستعانة بمصادر خارجية.

ما لا يقل عن درجة البكالوريوس في التمويل أو العقارات أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

2- كبير مسؤولي المشاركة السياسية والحكومية

شرط معرفة وفهم تفصيلي ومتعمق لسياسة المملكة العربية السعودية وتاريخها وثقافتها، والمصداقية والتأثير الشخصي للتعامل مع كبار الشخصيات السياسية في المملكة المتحدة / السعودية.

خبرة سابقة في إجراء تحليل سياسي عالي الجودة لإثراء عملية صنع القرار الاستراتيجي.

حاصل على درجة البكالوريوس على الأقل في مجال ذي صلة.

3- نائب رئيس الاتصالات (HEO)

شرط ما لا يقل عن خمس سنوات من الخبرة المهنية في مجال الاتصالات ، من الناحية المثالية في الحكومة أو لوكالة اتصالات تقدم اتصالات مؤثرة وواسعة النطاق، ومهارات اتصال عالية المستوى. المتحدث الأصلي أو مستوى اللغة الأم لمهارات الاتصال في اللغة الإنجليزية. الثقة في التعبير عن الأفكار بوضوح ودقة ، شفهيًا وخطيًا.

حاصل على درجة البكالوريوس على الأقل في مجال ذي صلة.

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