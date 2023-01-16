قال المحامي إبراهيم زمزمي إنه يحق للمتضرر من نشر إعلانات عيادات زراعة الأسنان رفع دعوى قضائية .

وأضاف أنه يجب على الجهات المختصة المعنية بالصحة أن تقوم بدورها في بث الوعي لدى المجتمع بشأن عمليات زراعة الأسنان، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن الجهات المختصة عليها أن توضح عبر مواقعها وقنواتها الرسمية ما هو صحيح وما هو غير صحيح ودقيق بشأن مثل هذه العمليات.