شدد هشام العسلي، مستشار في العلاقات الأسرية والنفسية على ضرورة أن يعيد الشاب العازب والمرأة المطلقة التي لديها أبناء التفكير في أمر الزواج في حال كان فارق السن كبير ويزيد عن 5 سنوات.

وأكد أن الإنسان عليه أن يتخذ قرار الزواج بالتوافق مع عقله وقبله وإلا يسير وفق أهواء وأراء الآخرين، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن الفرد يفقد التوازن نفسيا إذا انجرف وراء مشاعره بشكل كبير في وقت الفرح أو الحزن بتأثير خارجي، لافتا إلى أن أكثر أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية من يتباهون أو يصورون أنفسهم في حالة المرض أو أثناء وجودهم في المقاهي بغرض الشهرة.

د. هشام العسلي – مستشار في العلاقات الأسرية والنفسية تعليقا على إمكانية زواج الشاب العازب من امرأة مطلقة ممكن وطبيعي .. وحذار من فارق السن @heshamalasali#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PSKncfyFwI — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 16, 2023