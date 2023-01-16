أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي ( سالك ) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة ، للعمل في الرياض .

والوظائف المتاحة بمسمى مدير إدارة المواهب وتتطلب المؤهلات و الخبرات الآتية:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو مجال ذي صلة.

الشهادة المهنية في الموارد البشرية مثل الموارد البشرية العليا / المهنية (SPHR / PHR) ، SHRM ، إدارة الموارد البشرية (HRM) ، ومستوى CIPD 5 وما فوق ستكون ميزة.

خبرة لا تقل عن 7 إلى 10 سنوات في إدارة المواهب أو في مجال ذي صلة.

معرفة قوانين ولوائح المملكة العربية السعودية.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا ).