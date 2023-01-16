كشف خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، اليوم الاثنين عن أشهر أودية المملكة، مبينا أن الأودية مصدر رئيس لمصادر المياه لدينا وبيئة صحية لنمو الأشجار البرية من الطلح والسدر والغضا.

وقال الزعاق أن الأودية عبارة عن «منابع»، أو «مجامع»، وجميع أودية المملكة في مجامع وأحواض لمياه الأمطار، مشيرا إلى أن الأمطار تنقسم إلى أمطار محلية تهطل في بقعة دون أخرى وهي التي تساير الشعبان (الأصغر من الأودية)، وأمطار عامة تشمل عددا من المناطق وتساير الأودية.

وأضاف ” لدينا أودية عالمية طويلة مثل وادي الرمة ووادي حنيفة في نجد، ووداي العقيق وفاطمة بالحجاز، ووادي السرحان في الجوف ووادي حلي ووادي جازان وعرعر، مشيرا إلى أن الأودية مصدر رئيس لمصادر المياه لدينا وبيئة صحية لنمو الأشجار البرية من الطلح والسدر والغضا”