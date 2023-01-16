هل رفع سعر الفائدة كان إيجابيا بالنسبة للبنوك؟ .. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

أكد المؤسس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع أن البنوك السعودية حققت أرباحاً مرتفعة في الشهور التسعة الأولى من 2022 بإجمالي وصل 45 مليار ريال مقارنةً مع 48 ريال في عام 2021.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن زيادة الفائدة أدى بشكل إيجابي ولكن في نفس الوقت كان هناك ضغط على هامش الربح للبنوك.

وتابع أن البنوك السعودية ليس لها توسعات كبيرة خارج المملكة ودخول بنك “كريدي سويس” كان قوياً وسوف يعود إلى مستوياته كما كان سابقاً ما سيؤثر على مستوى الأسهم في البنك الأهلي.

فيديو | المؤسس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع: البنوك السعودية ليس لها توسعات كبيرة خارج المملكة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/z15fEf1DSX — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 16, 2023