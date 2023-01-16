الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين16 يناير

هل رفع سعر الفائدة كان إيجابيا بالنسبة للبنوك؟ .. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

منذ 8 دقيقة
0
هل رفع سعر الفائدة كان إيجابيا بالنسبة للبنوك؟ .. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)
تابعوا صدي على

أكد المؤسس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع أن البنوك السعودية حققت أرباحاً مرتفعة في الشهور التسعة الأولى من 2022 بإجمالي وصل 45 مليار ريال مقارنةً مع 48 ريال في عام 2021.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن زيادة الفائدة أدى بشكل إيجابي ولكن في نفس الوقت كان هناك ضغط على هامش الربح للبنوك.

وتابع أن البنوك السعودية ليس لها توسعات كبيرة خارج المملكة ودخول بنك “كريدي سويس” كان قوياً وسوف يعود إلى مستوياته كما كان سابقاً ما سيؤثر على مستوى الأسهم في البنك الأهلي.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

هل رفع سعر الفائدة كان إيجابيا بالنسبة للبنوك؟ .. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

هل رفع سعر الفائدة كان إيجابيا بالنسبة للبنوك؟ .. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

منذ 8 دقيقة
0
999
طائرة تسحق 8 أشخاص في حفل للأطفال بدلًا من مكافأتهم

طائرة تسحق 8 أشخاص في حفل للأطفال بدلًا من مكافأتهم

منذ 14 دقيقة
0
214
الأهلي يتعاقد رسميا مع الغامبي &#8220;مودو بارو&#8221;

الأهلي يتعاقد رسميا مع الغامبي “مودو بارو”

منذ 22 دقيقة
0
1028
شركة سالك تعلن عن وظائف شاغرة

شركة سالك تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 29 دقيقة
0
1036
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح

منذ 33 دقيقة
0
1036