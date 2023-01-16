وثق مقطع فيديو بدء تساقط الثلوج مساء اليوم على قمم جبل اللوز في نيوم .

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك، تضمَّن هطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن الحالة تشمل تبوك ومحافظتَي البدع وتيماء من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.