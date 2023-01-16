أكدت نائبة وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، أن المنافسة بمجال السياحة في المنطقة، وتحديدًا مع دبي، أمر صحي وجيد، مشيرة إلى أن المنطقة تشكل نقطة جذب للعالم.

وردت الأميرة هيفاء على مذيعة “سي إن إن”، قائلة: “نحن أقوى معًا”، موضحة أن العلامات التجارية الكبرى دائمًا ما توجد بشارع واحد، ليقينها بأن هذا الأمر سيجذب الناس إلى هذه النقطة.

وأشارت إلى جهود فتح أسواق جديدة، حيث أكدت أن مبادرة “زر السعودية” استطاعت فتح 15 سوقًا دوليًا عبر الوجهات الرئيسية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا أو آسيا.

وفقًا لمجلس السفر والسياحة العالمي، كانت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر مستثمر بقطاع السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم عام 2021، حيث ضُخّ ما يقارب الـ 37 مليار دولار في الصناعة ذلك العام، من خلال رؤية 2030.