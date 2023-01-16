أقدم مواطن سعودي على تقديم ابنته لرجل عراقي، وذلك تقديرًا وإعجابًا لكرم وحفاوة استقباله؛ حيث أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بضرورة محاسبته.

وعلق خالد الفاخري رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مداخلة مع برنامج سيدتي على قناة روتانا تعليقًا على المقطع قائلاً “الفيديو تجاوز وانتهاك للإنسانية والرجل اعتبر ابنته كسلعة للأسف وهذا التصرف يكشف سخافة التعامل لولي الأمر مع الطفل، واستخدامه كأداة تعبيرًا عن حسن التعامل؛ ولكنه تجاوز لحقوق الطفل، وهذه الطفلة ستعاني لسنوات بعد انتشار هذا المقطع عبر وسائل التواصل”.

وأكد أن المملكة وضعت نظام لحماية الطفل والأب وقع في المحظور بانتهاك الطفولة لابنته وهو ما قد يعتبر اتجار بالبشر.

فيديو مؤسف لمواطن سعودي يقوم بإهداء ابنته لرجل عراقي تقديراً و اعجاباً لكرم وحفاوة استقباله .. خالد الفاخري – رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: الفيديو تجاوز وانتهاك للإنسانية والرجل اعتبر ابنته كسلعة للأسف@nshr1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qf1HaV1keN — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 16, 2023