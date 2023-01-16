أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض مواعيد التقديم على كافة المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل الثالث من هذا العام التدريبي 1444هـ.

وذكرت أن التقديم على برنامج البكالوريوس في الكليات التقنية للبنين للفترتين الصباحية والمسائية وللبنات الفترة المسائية يبدأ في يوم الأحد المقبل، ولمدة خمسة أيام حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير.

وأضافت أن التقديم في دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات للفترتين الصباحية والمسائية سيبدأ يوم الأحد الموافق 29 يناير حتى يوم الخميس الموافق 2فبراير، وذلك بالتزامن مع إتاحة التقديم في نفس الفترة المذكورة على دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأكدت أن التقديم يتاح في كافة البرامج على بوابة “قبولي” التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرة إلى أنها رفعت الطاقة الاستيعابية في عددٍ من المنشآت التدريبية بما يتناسب مع نسبة الإقبال عليها خلال التقديم وكذلك التخصصات المرغوبة التي ستُعِّد شباب وبنات الوطن للمشاركة المباشرة بعد التخرج في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.