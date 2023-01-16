هاجمت الفنانة لقاء الخميسى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام منتقدي الفنانين.

وقالت لقاء الخميسى : ليه الهجوم على الفنانين بالشكل ده رجاء من الجميع لابد أن نلتزم الهدوء وعدم الهجوم أو الانتقاد اللاذع ليس لدى مانع فى أن تختلف فى الرأى ولكن دون تجريح أو انتقاد غير لائق لازم نتعلم إزاي نحترم الاختلاف ياريت نبطل نهين بعض، ونرفض أفكار بعض كل واحد زي ما تربى، وكل واحد وثقافته وكل شخص له تفاصيله ومعتقداته وأفكاره وثقافته.

وأضافت لقاء الخميسى :”الحمد الله على نعمة الاسلام “ ‏تقولها وانت بتصلي لـ ربنا او لنفسك او في وسط عيلتك مش تدخل تسَخف من عادات الناس وتقاليدهم وتتريق وتنهي كلامك بالحمد على نعمة الإسلام بقصدية سخرية منه ومن عقيدته ! انت بتنتفض لدينك احترم بقى الآخر ودينه”