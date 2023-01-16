أكد نائب رئيس نادي بشكتاش التركي، إيمري كوجاداج، أن هناك رغبة قوية في التعاقد مع محترف النصر ، المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر، لكن لا يزال النادي التركي ينتظر فسخ اللاعب لعقده بالتراضي مع النادي العاصمي.

وكشف كوجاداج في تصريحات أوردتها صحيفة “yeniakit” التركية أن بشكتاش اتفق على كافة بنود التعاقد مع مهاجم النصر.

وأضاف نائب رئيس بشكتاش: “نمتلك خطط أخرى حال فشل انضمام أبو بكر لنا، حيث لدينا 3 مهاجمين أخرين تحت المجهر من أجل التعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الشتوي الجاري”.

وتوصل المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا إلى اتفاق مع بشكتاش على عقد مدته عامين ونصف، مع خيار التمديد لمدة عام واحد، براتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو.