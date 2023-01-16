كشف حساب دوري روشن الرسمي على موقع تويتر عن التشكيلة المثالية للجولة الـ13، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من الباطن، وهم؛ يوسف المزيريب، تيبولت بيري وماوريسيو أنتونيو.

وقدم نادي الباطن أداء مميزًا حيث تطور مستوى اللاعبين عن الجولات السابقة، ليتواجدوا في التشكيل المثالي للجولة الـ13،على الرغم من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وحصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مهند الشنقيطي، على التقييم الأعلى في الجولة الـ13 بدوري روشن بـ8.6 درجة، بعد تألقه اللافت ضد الباطن، فيما نال نجم التعاون كاكو ثاني أعلى تقييم بـ8.4 درجة.

وتضمن التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ13 من دوري روشن ؛ في حراسة المرمى دافيد أوسبينا النصر، وفي الدفاع، مهند الشنقيطي، وثلاثي الباطن، تيبولت بيري، ماوريسيو أنتونيو ويوسف المزيريب.

وجاء التشكيل المثالي في الوسط والهجوم كل من؛ طارق حامد الاتحاد محمد فوزير الرائد، كاكو “التعاون”، وصالح الشهري “الهلال”، بجانب ثنائي فريق “الخليج”، فابيو مارتينيز وسوكول تسيكاليتشي.