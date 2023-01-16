أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد صلاة عصر اليوم, صلاة الميت على فهد بن محمد بن أحمد السديري -رحمه الله- في جامع الامام تركي بن عبدالله.
وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين.
سمو أمير منطقة #الرياض يؤدي صلاة الميت على فهد السديري -رحمه الله-.https://t.co/1HEcRjQwIC#إمارة_الرياض pic.twitter.com/DYaSYiJpv2
— إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) January 16, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً