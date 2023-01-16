المبعوث الأممي لليمن: الوضع العسكري ما زال مستقراً رغم وجود أنشطة محدودة

أكد المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج، اليوم الاثنين إن الوضع العسكري في اليمن ما زال مستقراً، رغم وجود أنشطة عسكرية محدودة على خطوط الجبهات في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج وغيرها.

وأوضح “جروندبرج” في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن: “لم يكن هناك تصعيد كبير، ولا تغييرات في خطوط المواجهة الأمامية، وأقدر استمرار الأطراف مواصلة إظهار ضبط النفس على الجانب العسكري بشكل عام”.

وأضاف أن عدم اتساع نطاق القتال، يعد أمراً إيجابياً لاستمرار البنود العاملة في ظل الهدنة، مبينا أنه أجرى مناقشات إيجابية وبنّاءة مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية بشأن الهدنة، معرباً عن أمله في البناء عليها.