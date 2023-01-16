تصالح كلا من مالك الإبل عبدالله بن عودة ومالك الإبل مشاري المخلفي، بعد الملاسنة التي حدثت بينهما.

ووثق مقطع فيديو، وجود ابن عودة بجوار المخلفي، حيث تم إنهاء الخلاف الذي حدث بينهما خلال حلقة برنامج “مجلس الصياهد”.

وكان الخلاف قد بدأ عندما قال ابن عودة: “هذا بايع “بكرة ” على واحد بينهم قضية فيها”، ليرد عليه المخلفي: “والله لأطالبك بالحق من هذا الحين، إذا في قضية أثبتها، عطني إياها”.

يذكر أن إدارة نادي الإبل، أعلنت سحب لقب “سفير نادي الإبل” من عبدالله بن عودة بعد لقاءاته التلفزيونية الأخيرة التي تضمنت مغالطات وإسقاطات على قطاع الإبل.