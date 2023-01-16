قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، عبد الله المسند، أنه يتبقي على إنتهاء الأجواء الشتوية وبدء الأجواء الربيعية 25 يوما.

وأكد أن شهر رمضان سيكون في أجواء معتدلة ومطرية ولن تكون مدة الصيام الأقصر كما في ديسمبر ويناير ولا الأطول كما في يونيو أو يوليو، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف أن أجواء شهر رمضان ستكون ربيعية كما يتوقع أمطار فيها.