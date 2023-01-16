شهدت جلسة لمجلس النواب الأردني، مشادة بين نائبين بعد أن قال أحدهما إنه “لا أحد يهرب من قبرص إلى الأردن”.

وخلال الجلسة، قال النائب سليمان أبو يحيى: “ما حدى بهرب من قبرص ورومانيا للأردن”، في إشارة إلى أن الوضع في قبرص ورومانيا أفضل من الأردن.

ومن جانبه رفض النائب جعفر الربابعة كلام النائب أبو يحيى معتبرا أن فيه تقليلا من مكانة الأردن، مؤكدا أن الأردن يرحب بكل ضيف محترم.

وحدثت مشادة تحت القبة بين النائبين وسط مطالبات رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بقطع الكلام والعودة إلى محور الجلسة.

ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص لسنة 2022.