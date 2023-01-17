حذرت استشارية الأمراض الجلدية والتجميلية ميساء الفلاح، من مادة الرصاص التي قد تتواجد ببعض مستحضرات التجميل.

وأكدت الفلاح أن الرصاص من المواد السامة وهي ممنوعة تماما لتأثيرها على الأعصاب والبشرة، مشيرة إلى أنه يجب الحذر من نسب تواجدها في منتجات التجميل.

وأشارت إلى أن المكياج يعتبر سلاح ذو حدين، فهو قد يكون له أثر إيجابي في إبراز الملامح وإخفاء العيوب، لكنه قد يسبب مشاكل للبشرة كحب الشباب، نظرا لأنه يغلق المسام.

وأضافت:”المشكلة الفتيات يخفون به حب الشباب لكنه يتسبب في ظهوره بشكل أكبر، وفي منتجات تسبب حساسية تلامسية ، والتهابات العين البكتيرية أو الفيروسية بسبب تبادل الأدوات من شخص لآخر”.