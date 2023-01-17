طرح مستشفى القوات المسلحة عبر موقعها الخدمات الطبية للتوظيف للتوظيف وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة،

وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:

طبيب استشاري أطفال / Pediatric Consultant

طبيب استشاري جلدية / Dermatology Consultant

طبيب استشاري عيون / Ophthalmology Consultant

طبيب نائب أشعة / Radiology Registrar

طبيب نائب أطفال / Pediatric Registrar

طبيب نائب جراحة عظام / Orthopedic Registrar

طبيب نائب طوارئ / ER Registrar

طبيب نائب نساء وولادة / OB-GYN Registrar

طبيب مقيم أشعة / Radiology Resident

طبيب مقيم أطفال / Paediatric Resident

طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة / ENT Resident

طبيب مقيم باطنة / Internal Medicine Resident

طبيب مقيم جراحة عامة / GENERAL SURGERY RESIDENT

طبيب مقيم طوارئ / ER Resident

طبيب مقيم طب أسرة / Family Medicine Resident

طبيب مقيم نساء وولادة / OB-GYN RESIDENT

فني أشعة / Radiology Technician

ممرضة الموظفين

وغيرها

وأشار إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، عبر الرابط التالي هنا