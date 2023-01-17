طرح مستشفى القوات المسلحة عبر موقعها الخدمات الطبية للتوظيف للتوظيف وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة،
وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:
طبيب استشاري أطفال / Pediatric Consultant
طبيب استشاري جلدية / Dermatology Consultant
طبيب استشاري عيون / Ophthalmology Consultant
طبيب نائب أشعة / Radiology Registrar
طبيب نائب أطفال / Pediatric Registrar
طبيب نائب جراحة عظام / Orthopedic Registrar
طبيب نائب طوارئ / ER Registrar
طبيب نائب نساء وولادة / OB-GYN Registrar
طبيب مقيم أشعة / Radiology Resident
طبيب مقيم أطفال / Paediatric Resident
طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة / ENT Resident
طبيب مقيم باطنة / Internal Medicine Resident
طبيب مقيم جراحة عامة / GENERAL SURGERY RESIDENT
طبيب مقيم طوارئ / ER Resident
طبيب مقيم طب أسرة / Family Medicine Resident
طبيب مقيم نساء وولادة / OB-GYN RESIDENT
فني أشعة / Radiology Technician
ممرضة الموظفين
وغيرها
وأشار إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، عبر الرابط التالي هنا
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