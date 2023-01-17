يفكر نيس الفرنسي في التعاقد مع هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني الذي جدد عقده قبل كأس العالم حتى 2027.

ويرغب نيس في ضم رينارد من أجل تولي منصب المدير الفني رغم ارتباطه مع الاتحاد السعودي حتى عام 2027، حيث أن لديه بند في عقده يسمح له بالمغادرة مقابل تعويض.

وكان فوز السعودية على الأرجنتين في بداية مباريات المجموعة الثانية رفع من أسهم رينارد البالغ من العمر 54 عامًا في كل مكان.

يذكر أن رينارد درب منتخبات زامبيا وكوت ديفوار والمغرب، وتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية عامي (2012 و2015).