القبلان: اليمن يعد كنز الاستقطابات والنهايات المفتوحة

قال المحلل السياسي تركي القبلان، إن اليمن كنز الاستقطابات والنهايات المفتوحة، وقد انفتح الباب على مصراعيه.

وأشار تركي القبلان:”من المهم إعادة قراءة المشهد بما يحصن أمننا القومي ويحمي بيئته السياسية والشعبية في ظل المتغيرات الدولية وتطلعات دول الفائض المالي مقابل بلد يعاني العجز المالي قد يكون مرتعاً للاستقطابات في بنيته الشعبية المنهكة”.

وتابع:”هذا يعطي دلالة أن هناك تباين بين دول المجلس حول مهددات الأمن القومي الخليجي، بمعنى أدق مفهوم الأمن لدى دوله يخضع لتفسير مزدوج حسب الظروف السياسية، وهذا يعني أن تعريفه يخضع للاجتهاد”، مضيفا:” المجلس بحاجة إلى بناء مركزية جامعة لدراسة القضايا التي تشكل انعكاس على الأمن القومي الخليجي”.