الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء17 يناير

القبلان: اليمن يعد كنز الاستقطابات والنهايات المفتوحة

منذ 6 دقيقة
0
القبلان: اليمن يعد كنز الاستقطابات والنهايات المفتوحة
تابعوا صدي على

قال المحلل السياسي تركي القبلان، إن اليمن كنز الاستقطابات والنهايات المفتوحة، وقد انفتح الباب على مصراعيه.

وأشار تركي القبلان:”من المهم إعادة قراءة المشهد بما يحصن أمننا القومي ويحمي بيئته السياسية والشعبية في ظل المتغيرات الدولية وتطلعات دول الفائض المالي مقابل بلد يعاني العجز المالي قد يكون مرتعاً للاستقطابات في بنيته الشعبية المنهكة”.

وتابع:”هذا يعطي دلالة أن هناك تباين بين دول المجلس حول مهددات الأمن القومي الخليجي، بمعنى أدق مفهوم الأمن لدى دوله يخضع لتفسير مزدوج حسب الظروف السياسية، وهذا يعني أن تعريفه يخضع للاجتهاد”، مضيفا:” المجلس بحاجة إلى بناء مركزية جامعة لدراسة القضايا التي تشكل انعكاس على الأمن القومي الخليجي”.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

مستشار أسري يقدم نصيحة هامة للزوجة حال خلافها مع زوجها

منذ 57 ثانية
0
القبلان: اليمن يعد كنز الاستقطابات والنهايات المفتوحة

القبلان: اليمن يعد كنز الاستقطابات والنهايات المفتوحة

منذ 6 دقيقة
0
1000
نادي فرنسي يرغب في التعاقد مع رينارد

نادي فرنسي يرغب في التعاقد مع رينارد

منذ 11 دقيقة
0
1034
&#8220;تقني الحدود الشمالية&#8221; يقرر تحويل التدريب ليوم غد عن بعد

“تقني الحدود الشمالية” يقرر تحويل التدريب ليوم غد عن بعد

منذ 15 دقيقة
0
1066
ريهام سعيد لـ شاكوش بعد تأجيل قضيتها :&#8221;لسة هاشوف&#8221;

ريهام سعيد لـ شاكوش بعد تأجيل قضيتها :”لسة هاشوف”

منذ 21 دقيقة
0
165