أوضح رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية الدكتور علي مليباري، مزايا مترو الرياض.

وقال المختص أن مترو الرياض سيساهم في الحد من الازدحامات المرورية والحوادث وتقليل القيمة المالية على قائدي المركبات.

وبين المختص أن استقلال الراكب للمترو والباص ووسائل النقل العام، تضمن سرعة الوصول أسرع من السيارة التي تضطر قائدها للخروج من الزحام ثم التحرك.

وأكد، أن الرياض بها جامعات تشهد تدافعا ذهابا وإيابا، مشيرا إلى ان استقلال المترو يضمن نقل أكبر عدد من الأشخاص في توقيت واحد ويقلل تكلفة الانتقال؛ لذلك يكون المترو مشجعا للانتقال به، فضلا عن تقليل الانبعاثات الوقود وتقليل التلوث البيئي.