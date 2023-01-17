أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر موقعه الرسمي بوابة التوظيف عن أكثر من 120 وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى للعمل في الرياض، جدة، المدينة المنورة، واشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:-

– أطباء. (عدة تخصصات)

– استشاريين. (عدة تخصصات)

– أخصائيين. (عدة تخصصات)

– محاسب.

– عالم مؤقت.

– محاسب مساعد.

– عالم ابحاث مساعد.

– عالم أبحاث مشارك.

– اختصاصي معلوماتية حيوية.

– نجار أول.

– نجار ثاني.

– كاتب.

– مدرب سريري.

– عالم اكلينيكي.

– طباخ أول.

– طباخ ثاني.

– مدير الإدارة العامه للخدمات المساندة.

– كهربائي ثاني.

– مستشار تنفيذي المخاطر والامتثال.

– ممثل مالي ثاني.

– مساعد خدمات الطعام.

– رئيس تمريض.

– مدير المدفوعات.

– مدير خدمات الإسكان.

– محلل المعلومات الصحية.

– سكرتير أول.

– سكرتير ثاني.

– عامل نظافة.

– فني مختبر.

– مساعد مغسلة.

– مساعد صيانة.

– مساعد المواد .

– مساعد المواد.

– مقنن جرعات اشعاعية.

– فني غاز طبي.

– فيزيائي طبي أول.

– فيزيائي طبي رابع.

– أخصائي مختبر.

– مساعد فني مراقبة.

– فني رعاية المرضى.

– مساعد علاقات مرضى.

– أخصائي علاقات المرضى.

– صيدلاني ثاني.

– صيدلاني ثالث.

– مشغل محطة أول.

– مساعد سباك.

– سباك ثاني.

– تقني الوظائف الرئوية.

– منسق جودة ونوعية.

– أخصائي العلاج بالاشعة.

– فني أشعة.

– كبير المحاسبين.

– كبير مراجعي الحسابات.

– كبير السكرتاريين.

– كبير أخصائيي مقياس الجرعات.

– كبير مشغلين المحطات.

– كبير أخصائيي العلاج الاشعاعي.

– ممرض أول.

– مشرف قسم خدمات الطعام.

– مشرف المختبر الطبي.

– مشرف مكتب المتطوعين.

– مخطط الإمدادات ثاني.

– مساعد أول سلسلة الإمدادات.

– مساعد ثاني سلسلة الإمدادات.

– مقدم طعام.

– كاتب جناح.

وأشار مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى أن التقديم سيكون عبر موقع المستشفى هنا