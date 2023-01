توقع وزير المالية محمد الجدعان، تراجع معدل التضخم في المملكة إلى نحو 2.5 أو 2.6% خلال العام الجاري من 3.3% في 2023 وجاء ذلك على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة بمنتدى دافوس.

وأوضح محمد الجدعان، أن المملكة اتخذت بالفعل عدة خطوات لكبح التضخم الذي شهد ارتفاعًا عالميًا واضحًا منذ جائحة كورونا.

وتابع أن المملكة تستهدف استقرار سوق النفط، وتجنب حدوث صدمات تنعكس سلبًا على المنتجين والمستهلكين والاستثمارات النفطية والاقتصاد بشكل عام.

Saudi Arabia can bridge the gap between the U.S. and China, Finance Minister tells CNBC’s @_HadleyGamble pic.twitter.com/GgfG3cIiLI

— CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) January 16, 2023