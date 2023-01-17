قرر تطبيق الفيديوهات سناب شات، إلغاء ميزة الفلاتر التي ‏تجعل مستخدميه يتنكرون في صور هزلية أثناء محادثات الفيديو الافتراضية.‏

وقال التطبيق في بيان له إلى أن ميزة سناب كاميرا لن تتواجد بداية من تاريخ 25 يناير الجاري، عبر حواسيب ماك التابعة لشركة أبل والحواسيب الشخصية، ولكن ستظل متوافرة على تطبيقه الذكي.

ولم توضح شركة سناب الأمريكية عن سبب إلغائها ميزة سناب كاميرا وقد يكون جزء من السبب أنها لم تعد ضرورية كما كان في السابق، خاصة مع عودة العديد من الشركات إلى المكاتب، مما يجعل لقاءات الفيديو الافتراضية أقل أهمية في الوقت الحالي.

يذكر أنه تم طرح ميزة سناب كاميرا في عام 2018، لكنه حقق انتشارا واسعا مع بداية انتشار جائحة كورونا قبل عامين، عندما وجد الكثير من الناس أنفسهم فجأة في مكالمات الفيديو طوال اليوم، وتعبوا من التحديق في نسخة غير مصفاة من أنفسهم.