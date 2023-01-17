تحدثت الفنانة ندى عفيفي عن تعرضها للضرب والشتم من مواطنتها الفنانة لوسي ، أثناء مشاركتها معها في مسرحية الحفيد.

وقالت ندى عفيفي:” حصل معايا فى عرض الحفيد أولا بأكد كل معلومة اتكلموا فيها زمايلي من انتهاكات حصلت فى حقنا وكان سببها الفنانة لوسي بل بالعكس فى حاجات كتير وتفاصيل كتير متقالتش”.

وأشارت:” الواقعة اللى تخصنى وهى أن الفنانة قامت بضربى وشتمى أمام الجمهور بالفعل مما أصابني بالذهول وسابتنى على المسرح وخرجت وما كان من إلا أنى احترمت المسرح القومى والجمهور الغالى وزمايلي وكملت شغلى لكن فور خروجى من على المسرح أصابتني نوبة انهيار ومع ذلك كملت العرض زى أي فنان محترم وبيحترم شغله والخشبة اللى واقف عليها”.

وتابعت:” دخلنا المشهد اللى بعده مسكتني وعنفتني تاني أمام الجمهور وأنا فى المنتهى الذهول من العبث اللى بيحصل من فنانه كبيرة كان عندى أمل أننا نتعلم من خبرتها الفنية وأن تحتضن هى مشاكلنا بدلا من افتعالها”.