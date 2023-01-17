تحدث المختص باللسانيات والترجمة، الدكتور حمزة المزيني، عن مرحلة التزامه الديني بعد وفاة شقيقه سالم.

وقال حمزة المزيني، إنه بعد وفاة شقيقه سالم عام 1963، التزام دينيا، وليس حركيا.

وأوضح أنه لم يكن موجود في واديهم مساجد، والناس يصلون في أماكنهم، مثلا من يجلسون في مجلس إذا جاء وقت الصلاة يصلون، ومن في المزارع يصلون في أماكنهم، مبينا أنه قرأ كتب كثيرة في التفسير، ومجلات إسلامية.