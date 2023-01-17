وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من الغيبة والنميمة وأثرها على الفرد والمجتمع.

ودعا عبداللطيف آل الشيخ، الخطباء ألا يكون التحذير من أثر الغيبة والنميمة وفقاً لتعظيم شأن حفظ اللسان وما ورد في الكتاب والسنة، وبيان خطرهما وتوضيح بأنهما من كبائر الذنوب.

وأشار إلى أهمية أن يحذر الخطباء المصلين من السماع لأهل الغيبة والنميمة ومشروعية البعد عن مجالستهم، وذلك في إطار الجهود الإرشادية لما يؤلف القلوب والتحذير مما يفسد هذه الألفة من آفات اللسان.