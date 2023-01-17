قال المختص باللسانيات والترجمة، الدكتور حمزة المزيني، إن اللغة العربية ليست أفضل من غيرها ونزول القرآن الكريم بها لا يعطيها الأفضلية.
وأشار حمزة المزيني إلى أن القرآن الكريم فخر للغة العربية، ولكنها كلغة ليست أفضل من اللغات الأخرى وأي خاصية تريد أن تمدح اللغة العربية بها ستجدها موجودة في كل لغة.
وأوضح أن من قالوا إن اللغة العربية هي أفضل لغة، هؤلاء تدفعهم العاطفة وليست الأحكام العلمية سواء كانوا هنود أو فارسيين أو أجانب أو غيرهم.
وتابع أن نزول القرآن باللغة العربية يعتبر من خصائص القرآن وليس اللغة العربية لأن إعجاز النص لا ينتقل إلى اللغة التي جاء بها.
د.حمزة المزيني: اللغة العربية ليست أفضل من غيرها، ونزول القرآن الكريم بها لا يعطيها الأفضلية؛ لإن إعجاز النص لا ينتقل إلى اللغة التي جاء بها#حمزة_المزيني_في_الصورة @almodifer@hmozainy@almodifershow pic.twitter.com/Ge7d2QRfRw
— في الصورة (@almodifershow) January 16, 2023
يا مختص الفلس اللغة العربية أختارها الله تعالى لقرآنه الكريم الحكيم لما لها من مفردات و معاني مُلمة و جمة فكلمة واحدة في اللغة العربية تجد لها عدة مرادفات و عدة معاني فبالتالي اللغة العربية لغة ثرية غنية جميلة لا تشابهها في هذا الجمال إي لغة أخرى ! قال عاطفة قال ! طس بس.
فسر الماء بعد الجهد بالماء