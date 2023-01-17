قال المختص باللسانيات والترجمة، الدكتور حمزة المزيني، إن اللغة العربية ليست أفضل من غيرها ونزول القرآن الكريم بها لا يعطيها الأفضلية.

وأشار حمزة المزيني إلى أن القرآن الكريم فخر للغة العربية، ولكنها كلغة ليست أفضل من اللغات الأخرى وأي خاصية تريد أن تمدح اللغة العربية بها ستجدها موجودة في كل لغة.

وأوضح أن من قالوا إن اللغة العربية هي أفضل لغة، هؤلاء تدفعهم العاطفة وليست الأحكام العلمية سواء كانوا هنود أو فارسيين أو أجانب أو غيرهم.

وتابع أن نزول القرآن باللغة العربية يعتبر من خصائص القرآن وليس اللغة العربية لأن إعجاز النص لا ينتقل إلى اللغة التي جاء بها.