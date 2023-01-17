أزاح رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن أخر تطورات حالته الصحية.
وقال تركي آل الشيخ:” ادعولي، أنا رجعت، يوم شفت الحماس، وشفت الشباب واجتمعنا، واشتغلنا رجعت لي الروح”.
وأوضح:”الأشياء التي تحدث في بلدنا تشفي العليل، الحمد لله على هذه القيادة الرشيدة، الحمد لله على كل شيء”.
في حديث خاص لبرنامج كورة..
معالي المستشار "تركي آل الشيخ" يطمئن مُحبيه على صحته @Turki_alalshikh@TurkiAlajmah#كورة_روتانا #كأس_موسم_الرياض #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/bVUcjDqtNr
— برنامج كورة (@korarotana) January 16, 2023
يا رب عاجلاً غير آجل.