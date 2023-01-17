أزاح رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن أخر تطورات حالته الصحية.

وقال تركي آل الشيخ:” ادعولي، أنا رجعت، يوم شفت الحماس، وشفت الشباب واجتمعنا، واشتغلنا رجعت لي الروح”.

وأوضح:”الأشياء التي تحدث في بلدنا تشفي العليل، الحمد لله على هذه القيادة الرشيدة، الحمد لله على كل شيء”.