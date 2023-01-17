أنقذ فريق طبي مختص بجراحة الكلى والمسالك البولية في مدينة الهفوف، حياة مريض بعد استئصال ورم يبلغ وزنه أكثر من 7 كيلوجرامات في عملية جراحية معقدة استغرقت 4 ساعات.

وتعود الواقعة عندما توجه مريض يشكو من آلام مستمرة في البطن، إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف، وتبين بعد إجراء الفحص السريري والمخبري والإشعاعي وجود ورم في التجويف البطني الخلفي بلغ وزنه 7.5 كيلوجرام بحجم 36 سم؛ محتضنًا الكلية اليمنى.

وقام الأطباء بإجراء تدخل جراحي عاجل لاستئصال الورم، والتأكد من سلامة المنطقة بعد الإزالة.