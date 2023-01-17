شرعت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع الجهات المعنية، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ قرار تنظيم دخول الشاحنات إلى العاصمة الرياض، وذلك ضمن البرنامج الرئيس لدخول المدن المركزية في المملكة.

وقالت الهيئة أن دخول الشاحنات سيكون من خلال مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة؛ للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وتعمل هذه الخدمة على تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتتبع مسارها، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، وتوفير البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار.

وكانت “هيئة النقل” قد أطلقت في وقت سابق، برنامج خدمة تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة، بالشراكة مع هيئتي “المرور” و”الموانئ”، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى في محافظة جدة.