كشفت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات – للعمل بفروع الهيئة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مسئول أكاديمي أول.
(Academy Sr. Officer)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
2- موظف تطوير الخدمة.
(Service Development Officer)
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
3- مسؤول معايير العمل.
(Labor Standards Officer)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
4- مدير المالية والمحاسبة.
(Finance & Accounting Director)
– درجة البكالوريوس في العلوم المالية / المحاسبة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
– يفضل درجة الماجستير في المالية أو التخصصات ذات الصلة، وغيرهم.
5- مدير خدمات المعلومات.
(Information Services Director)
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها (يفضل الماجستير).
– مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات، منها (6 + سنوات) في دور إداري أو إشرافي.
6- قائد فريق المعارض والمؤتمرات.
(Exhibitions & Conferences Team Leader)
– درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات، وغيرها.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح، عبر موقعها الرسمي.
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