كشفت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات – للعمل بفروع الهيئة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مسئول أكاديمي أول.

‏(Academy Sr. Officer)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

2- موظف تطوير الخدمة.

‏(Service Development Officer)

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

3- مسؤول معايير العمل.

‏(Labor Standards Officer)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

4- مدير المالية والمحاسبة.

(Finance & Accounting Director)

– درجة البكالوريوس في العلوم المالية / المحاسبة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

– يفضل درجة الماجستير في المالية أو التخصصات ذات الصلة، وغيرهم.

5- مدير خدمات المعلومات.

(Information Services Director)

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها (يفضل الماجستير).

– مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات، منها (6 + سنوات) في دور إداري أو إشرافي.

6- قائد فريق المعارض والمؤتمرات.

‏(Exhibitions & Conferences Team Leader)

– درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات، وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح، عبر موقعها الرسمي.