حذّر من المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من عواصف رعدية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة، على منطقة الرياض حتى الساعة 10 صباحًا .

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

يُذكر أن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع أمس أن تستمر ذروة الحالة الممطرة العاشرة، لليوم الثلاثاء على أجزاء من القصيم والشرقية والشمالية والجوف ومكة ومحافظات الرياض الشمالية والغربية وجنوب المدينة وحائل تمتد للرياض.