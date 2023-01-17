كشفت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.

وأوضحت إدارة المشروع، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس إدارة المعلومات، رئيس تكليف الأصول/ المياه، رئيس إستراتيجية الأصول المائية، رئيس تخطيط استثمار الأصول رئيس حالة الأصول/ قطاع المياه.

وتتضمن الوظائف: مدير منشأة الطاقة والتسعير، أخصائي علاقات خارجية، أخصائي التسعير، رئيس إدارة الأعمال، مدير أول أكاديمية المواهب، مدير أول تنسيق الحدائق، مدير التقارير.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 16 يناير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مشروع نيوم للتوظيف