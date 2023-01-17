أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديس أن الملك سلمان رائد الجودة والتميز في المملكة والعالم، ورؤية 2030 مرتكزة على قواعد الجودة والتميز.

وقال السديس :” صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رسم رؤية هذه البلاد ٢٠٣٠ على أطناب الجودة وقواعد التميز ليست الوطنية فحسب بل الدولية والعالمية والإنسانية”.

وتابع ” الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة على دعمها المتميز وعلى رعايتها وعنايتها بهذا الوطن الغالي حتى وصل إلى مراكز الصعود والتميز والجودة والإبداع “.