أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديس أن الملك سلمان رائد الجودة والتميز في المملكة والعالم، ورؤية 2030 مرتكزة على قواعد الجودة والتميز.
وقال السديس :” صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رسم رؤية هذه البلاد ٢٠٣٠ على أطناب الجودة وقواعد التميز ليست الوطنية فحسب بل الدولية والعالمية والإنسانية”.
وتابع ” الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة على دعمها المتميز وعلى رعايتها وعنايتها بهذا الوطن الغالي حتى وصل إلى مراكز الصعود والتميز والجودة والإبداع “.
فيديو | الرئيس العام لشؤون الحرمين د. عبد الرحمن السديس: الملك سلمان رائد الجودة والتميز في المملكة والعالم، و #رؤية_2030 مرتكزة على قواعد الجودة والتميز#الإخبارية pic.twitter.com/9kpDrt753l
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2023
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